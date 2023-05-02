Zeytinburnu'nda bıçaklı-satırlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında bıçaklı satırlı kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

OLAY ANI KAMERADA