Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında
Zeytinburnu'nda daha önceden husumet sahibi iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında kimse yaralanmadı, polis olaya dair inceleme başlattı.
Zeytinburnu'nda çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nuripaşa Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgayı çevredekiler araya girerek yatıştırdı.
Kimsenin yaralanmadığı olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan, bıçaklı kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel