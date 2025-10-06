Haberler

Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Zeytinburnu'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bıçaklı kavgaya karışan iki zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda husumetli olan V.H. ve T.A.'nın yakalandığı bildirildi.

Zeytinburnu'nda, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Nuripaşa Mahallesi'nde dün cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen V.H. ile T.A'yı yakaladı.

V.H. ile ablasıyla evli olan T.A. arasında husumet olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
