Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Zeytinburnu'nda, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Nuripaşa Mahallesi'nde dün cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen V.H. ile T.A'yı yakaladı.

V.H. ile ablasıyla evli olan T.A. arasında husumet olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.