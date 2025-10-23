Haberler

Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda Telsiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Muhammed Ç. ve 27 yaşındaki Ahmet D. ile 20 yaşındaki Furkan B. bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet D. yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Dün gece Telsiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, Muhammed Ç. (20), Ahmet D. (27) ve Furkan B. (20) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet D. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, ölen Ahmet D'nin 5, yaralılardan Muhammed Ç'nin 7, Furkan B'nin ise 8 suç kaydı olduğunu belirledi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan esnaf Emirhan Alataş, basın mensuplarına, yerde yatan yaralı 2 gence müdahale ettiklerini söyledi.

Alataş, "Kendim içeriden havlu, bez getirdim. Yardım edip tampon yaptık. Sonra ambulans ve polis geldi. Yaralılardan birisi ağırdı, 2-3 yerinden bıçaklanmıştı." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
