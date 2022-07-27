Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı - Haberler

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Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarparak takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

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Zeytinburnu'nda bariyerlere çarparak takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

D-100 Kara Yolu'ndan Edirne istikametine giden 34 BLR 515 plakalı otomobilin sürücüsü Mehtap Erden aracın kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü Erden ile yanındaki 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Görgü tanıklarından sürücü Derya Sivri, gazetecilere, kazayı görünce yardıma koştuğunu söyledi.

Sivri, bir minibüsün gencin kullandığı aracın önüne aniden kırdığını, otomobilin de bu yüzden fren yapmak zorunda kaldığını iddia ederek, "O da kendini kurtaramadı. Bayan da direksiyondaydı. Bariyerlere çarpıp takla attılar. Biz hemen durduk. Yardıma koştuk. Çok şükür, hiçbirinde bir şey yok." dedi.

Arabanın takla anını gördüğünü dile getiren Sivri, "Minibüs büyük ihtimalle yolu kaçırdı. O tarafa dönecekti. Minibüs, bu genç arkadaşın kullandığı arabanın önündeydi. Onun önünde ani fren yapınca bu sefer çocuk da fren yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

"Araçta 4 kişiydik"

Sürücü Mehtap Erden ise diğer aracın sol şeride girmeye çalıştığını, bir aracın hızlı giden araca çarpmamak için kendisinin önüne geçtiğini iddia etti.

Bunun üzerine bariyerlere çarpıp takla attıklarını kaydeden Erden, "Hastaneden geliyorum. Annem ve babam yaşlı, hasta. Hastaneden getirdim. Şu an bir şey yok ama ileride ne olur, bilmiyorum. Araçta 4 kişiydik." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, cipin kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Zeytinburnu Edirne Güncel Haberler

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