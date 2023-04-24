Zeytinburnu'nda balyozla kapıyı kırıp, kasayı çaldılar

ZEYTİNBURNU'nda balyozla kapısını kırdıkları iş yerine giren 5 kişi, para kasasını çıkartıp otomobile yükleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler kasayı otomobile götürmeye çalıştıkları sırada, park halindeki iki otomobile de zarar verdi.

Olay, önceki hafta perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi. İş yerindeki para kasasını çıkaran şüpheliler, kasayı otomobile yükledi. 5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KASAYI OTOMOBİLİN ÜZERİNE ATTILAR