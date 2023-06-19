Zeytinburnu'nda AVM'de kadın yürüyen merdivenlerde düştü
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Zeytinburnu'nda bir AVM'de yürüyen merdivenlerde dengesini kaybeden bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çevredekiler ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Zeytinburnu'nda bir AVM'de saat 17.00 sıralarında yürüyen merdivenlerdeki bir kadın aşağı kata inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Yere düşen kadına çevredekiler yardım etmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sedyeyle ambulansa taşındığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, düştüğü yerdeki kanları temizlik görevlilerinin temizlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel