Zeytinburnu'nda AVM'de kadın yürüyen merdivenlerde düştü

Zeytinburnu'nda bir AVM'de yürüyen merdivenlerde dengesini kaybeden bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çevredekiler ve sağlık ekipleri müdahale etti.