ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZEYTİNBURNU'da 60 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu denetimleri yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 60 polisin katılımıyla Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar narkotik detektör köpekleri ile didik didik arandı. Üzerleri aranan bazı kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.