ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ZEYTİNBURNU'da 60 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu denetimleri yapıldı.

ZEYTİNBURNU'da 60 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu denetimleri yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 60 polisin katılımıyla Zeytinburnu'nda asayiş ve uyuşturucu denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar narkotik detektör köpekleri ile didik didik arandı. Üzerleri aranan bazı kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZEYTİNBURNU'NDA ASAYİŞ VE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title