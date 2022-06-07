ZEYTİNBURNU'NDA APARTMAN KAPISINI SIRTLAYARAK ÇALDI - Haberler

Olay, geçen pazar günü Veliefendi Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Şüpheli bir kişi apartmanın demir kapısını söktü, sırtlayarak olay yerinden uzaklaştı. Kapının yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde kapının çalındığını fark etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"HELAL OLSUN"

"HIRSIZ GELİP BİZİ YATAKTAN ALABİLİR KORKUYORUZ"

Bir başka mahalle sakini Bedi Tunç ise, " Zeytinburnu'nda hırsızlık olayları artmaya başladı. Bıktık usandık artık. 15 yaşlarındaki çocuk demir kapıyı sırtlayıp götürmüş. Ben bile götüremem. Bir çözüm bulunsun. Hırsız gelip bizi yataktan da alabilir. Korkuyla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel