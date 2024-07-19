Zeytinburnu'nda Alacak Verecek Kavgası Sonucu Öldürülen Kişinin Katilleri Yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında küfür eden Bayram Gündoğdu dövülerek öldürülmüştü. Gündoğdu'yu dövdükten sonra hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından Edirne'de yakalandı. Güdoğdu ile 2 şüphelinin tartıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli tutuklandı.

"YOLDA BULDUK" DİYEREK HASTANEYE BIRAKTILAR

Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesinde 2 Temmuz Salı günü meydana geldi. Bayram Gündoğdu, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında küfür eden Gündoğdu, 2 şüpheli tarafından darbedildi. Ardından da bilinci kapalı halde 'Yolda bulduk' denilerek hastanenin acil servisine bırakıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Gündoğdu yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Temmuz Pazartesi günü hayatını kaybetti.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada önce, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda olay günü Bayram Gündoğdu'nun bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu darbedilerek ağır yaralandığı belirlendi.Polis Gündoğdu'yu darbedip hastaneye bırakan şüphelilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EDİRNE'DE YAKALANDILAR

İstanbul'dan kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından bir evde saklandıkları belirlenen C.F.D. ve S.Y.Ç. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheliler cinayeti itiraf etti. Şüpheliler sorgularında tartışma sırasında amcalarına küfür eden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini bayılınca hastaneye bıraktıklarını anlattı.Poliste işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.