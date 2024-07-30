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Zeytinburnu'nda alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

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Zeytinburnu'nda yaşanan kavgada Mert Kutluer öldürüldü. Kavga nedeni alacak verecek meselesi olarak belirlendi. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda Mert Kutluer'in (25) ölümüyle sonuçlanan kavgaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerden Barış S. gözaltına alındı. Cinayetle biten kavganın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytinburnu, Ziya Gökalp Mahallesinde 8 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen olayda Mert Kutluer, çocukluk arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Kutluer, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler arasında bulunan O.B.'nin alacak verecek meselesi nedeniyle Mert Kutluer ile kavga ettiği ve kavga sırasında Kutluer'i darbettiği tespit edildi. Bu olayın intikamını almak isteyen O.B. ve arkadaşları bir süre sonra geri gelip, tabancayla ateş ederek Mert Kutluer'i öldürdü.

3 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekşipleri yaptığı operasyonda olaya karışan şüphelilerden Barış S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili aranan O.B.(23), E.İ.(25) ve U.K.'nin (23) yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu Kavga Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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