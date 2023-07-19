Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobil kaza yaptı

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu yan yolda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir otomobille, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu yan yolda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir otomobille, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 61 AEC 257 plakalı otomobil, yan yoldaki akaryakıt istasyonuna girmek için bir anda manevra yapan NV 65367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada istasyona girmeye çalışan otomobildeki yabancı uyruklu kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.