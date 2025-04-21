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Zeytinburnu'nda Aile İçi Trajedi: Taksi Şoförü Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Zeytinburnu'nda taksi şoförü Ferhan Dürçek, eşi Hanna Dürçek ile yaşanan tartışma sırasında onu silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayın borçlar nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

ZEYTİNBURNU'nda, taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan eşi Hanna Dürçek (44) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra intihar etti. Olay yaşandığı sırada Ferhan Dürçek'in kızı ve kardeşinin balkonda oturdukları öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

KIZI VE KARDEŞİ BALKONDA OTURUYORDU

Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLAR NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI

Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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