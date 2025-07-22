Zeytinburnu'nda Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

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Zeytinburnu'nda, ağabeyi ve kardeşi tarafından darbedilen bir kadını kurtarmaya çalışan bir kişi, ağabey tarafından silahla ağır yaralandı. Olayda yaralanan Mustafa O. hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen Muhammed S. gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda, ağabeyi ve kardeşi tarafından darbedilen kadını kurtarmaya çalışırken silahla ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şilan S'nin darbedildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etti.

Bu sırada Muhammed S. silahıyla Mustafa O'yu ağır yaraladı. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Mustafa O. hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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