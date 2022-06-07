Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları - Haberler

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Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları

ZEYTİNBURNU'nda motosikletini park etmeye çalışan acemi sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda motosikletini park etmeye çalışan acemi sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde bir sokakta motosikletini park etmek isteyen acemi sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikleti kaldırarak tekrar hareket ettiren sürücü park halindeki otomobile iki kez çarptı. Motosikletini kaldırama park eden sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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