Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları - Haberler

Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları ZEYTİNBURNU'nda motosikletini park etmeye çalışan acemi sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı. ZEYTİNBURNU'nda motosikletini park etmeye çalışan acemi sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde bir sokakta motosikletini park etmek isteyen acemi sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikleti kaldırarak tekrar hareket ettiren sürücü park halindeki otomobile iki kez çarptı. Motosikletini kaldırama park eden sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Zeytinburnu Güncel Haberler

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