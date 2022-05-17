Son dakika! ZEYTİNBURNU'NDA 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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Son dakika! ZEYTİNBURNU'NDA 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: ZEYTİNBURNU'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

ZEYTİNBURNU'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, 19.00 sıralarında Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta 7 katlı binada yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu Mune Maaz (2) binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Çevredekiler düşen küçük kızı alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mune Maaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAKTIM ÇOCUK ARABALARIN ARASINDA YATIYOR

Marketten çıkarken duyduğu ses sonrası yaşananları anlatan mahalle sakini Hasan İpek, Ben marketten çıktım döndüm bir ses geldi. Baktım çocuk arabaların arasında yatıyor. Hareketsiz duruyordu dedi.

Çevrede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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