Zeytinburnu'nda 4. kattan otomobilin üstüne düşen çocuk yaralandı

Zeytinburnu'nda 4. kattan otomobilin üzerine düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Veli Efendi Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde ailesi bir evin dördüncü katında yaşayan 3 yaşındaki Asel G. henüz belirlenemeyen nedenle balkondan park halindeki otomobilin kaportasının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Asel G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balkondan düşen çocuğun alt kattaki çamaşır iplerine takıldığı, bu sayede hayata tutunduğu tahmin ediliyor.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde ise çocuğun otomobilin ön kaportasına çarptıktan sonra yola düştüğü görülüyor.