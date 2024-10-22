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Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın

Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın
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Zeytinburnu'ndaki 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri 56 araç ve 156 personelle müdahale ediyor. Yangın, plastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve bölgeye çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin bodrum katındaki plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının büyümesiyle bölgeye çevre ilçelerden de araç ve personel gönderildi.

Yaklaşık 4 saattir süren yangına ekiplerin 56 araç ve 156 personelle müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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