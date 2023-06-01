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ZEYTİNBURNU'nda 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası dayak

ZEYTİNBURNU'nda 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası dayak

Güncel Haberler

ZEYTİNBURNU'nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darbedildi.

ZEYTİNBURNU'nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darbedildi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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