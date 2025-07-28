Zeytinburnu'nda 3 Katlı İş Yerinde Yangın

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Zeytinburnu'nda boya imalathanesi ve metal kaplama atölyesi olarak kullanılan 3 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın, iş yerinin ikinci katını ve çatı katını etkisi altına aldı.

Zeytinburnu'nda 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Gürün Sokak'ta boya imalathanesi ve metal kaplama atölyesi olarak kullanılan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iş yerinin ikinci katını ve çatı katını saran alevler nedeniyle yükselen dumanlar sokağı tamamen kapladı.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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