Zeytinburnu'nda 3 Katlı İş Yerinde Yangın

Zeytinburnu'nda 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Gürün Sokak'ta boya imalathanesi ve metal kaplama atölyesi olarak kullanılan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iş yerinin ikinci katını ve çatı katını saran alevler nedeniyle yükselen dumanlar sokağı tamamen kapladı.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın iş yerinde hasara neden oldu.