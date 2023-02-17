Zeytinburnu'nda 2 kişinin yük boşaltma gerekçesiyle ambulansa yol vermeme anları kamerada Güncel Haberler Zeytinburnu'nda 2 kişinin araçlarındaki yükü boşalttıkları gerekçesiyle siren çalan ambulansa uzun süre yol vermedikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zeytinburnu'nda 2 kişinin araçlarındaki yükü boşalttıkları gerekçesiyle siren çalan ambulansa uzun süre yol vermedikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hasta almaya giderken ilçedeki bir sokağa giren ambulans şoförü, bu sırada yolun ortasında park edilerek yük boşaltılan hafif ticari araçla karşılaştı. Aracın içerisindeki yükü boşaltan 2 kişi, ambulansın siren çalmasına rağmen 5 dakika boyunca yolu açmadı. Yükü boşaltana kadar bekleyen araç sürücüsünün daha sonra hareket etmesi üzerine, bekleyen ambulans tekrar yoluna devam etti. Ambulanstaki görevlilerce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolu kapatarak yük indiren kişilerin rahat tavırlarla hareket ettikleri görüldü. Ayrıca, bu kişilerden birinin görüntü çeken ambulans görevlisine tepki gösterdiği anlar da kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Zeytinburnu Tragger Güncel Haberler

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