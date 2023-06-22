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Zeytinburnu'nda 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

Zeytinburnu'nda 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncel Haberler

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi ve 180 kişiyi yakaladı. Operasyonlar, kalabalık gruplar halinde kiralık evlerde yaşayan kaçak göçmenlere yönelik yapıldı.

ZEYTİNBURNU'nda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonlarda 180 kişi yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık gruplar halinde kiralık evlerde yaşadığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Zeytinburnu Belediyesi'ne gelen şikayet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi'ndeki 22 farklı adrese operasyon düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 180 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, mühürlenen evlerin sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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