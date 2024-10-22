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Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Zeytinburnu'ndaki 12 katlı bir binanın 6. katında bulunan elektrik malzemeleri üreten iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Zeytinburnu'nda, 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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