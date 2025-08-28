Zeytinburnu'nda 11 Bina Diyafon Sistemi Çalındı

Zeytinburnu'nda 11 binanın diyafon sistemi yerinden sökülerek çalındı.

Çırpıcı Mahallesi'ndeki binaların girişinde bulunan diyafon sistemlerinin çalındığını gören apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, 11 binadan diyafon sistemini sökerek çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bir binada, çalınan diyafon sisteminin yerine yenisinin monte edildiği ve demir korumayla muhafaza altına alındığı görüldü.

Mağdurlardan Zeynettin Aktaş, iki şüphelinin sabah saatlerinde mahalledeki 11 binanın diyafon sistemini söküp çaldığını ve şikayet üzerine polisin çalışma başlattığını söyledi.

Bu arada, bir apartmandan diyafon sisteminin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.