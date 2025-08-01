Zeytinburnu'nda 1 Yaşındaki Bebek Binaların 9. Katından Düştü

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Zeytinburnu'ndaki bir sitede 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9. katından bir kız bebek henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki A.R.S. kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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