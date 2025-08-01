Zeytinburnu'nda 1 Yaşındaki Bebek 9. Kattan Düştü

Zeytinburnu'nda 1 Yaşındaki Bebek 9. Kattan Düştü
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Zeytinburnu'nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir sitenin 9'uncu katından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Aden Ronya S., sitenin 9'uncu katındaki evinin penceresinden düştü. Çocuğu görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı bebek, ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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