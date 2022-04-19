Zeytinburnu Kültür Yayınları'na 'Yılın Kurumsal Yayınevi' ödülü

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - "Dünya Kitap" tarafından verilen "Yılın Kurumsal Yayınevi" ödülüne Zeytinburnu Kültür Yayınları layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29. kez düzenlenen "Dünya Kitap" ödülleri sahiplerini buldu.

Geçen yıl yayınlanan kitaplar 11 farklı kategoride yarışırken kazananlar Dünya gazetesi abonelerinin oyları ile belirlendi.

Ek seçici kurul ve abonelerin oyları sonucunda "Yılın Kurumsal Yayınevi" ödülü Zeytinburnu Kültür Yayınları'nın oldu.

Zeytinburnu Kültür Yayınları'nın kütüphanesinde, bugüne kadar basılan 109 kitap ve dergi bulunuyor.