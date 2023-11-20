ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'NDEKİ KOLTUKLAR GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARA AYRILDI

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki koltuklar Gazze'de öldürülen çocuklara ayrıldı

Tuçe GÖLCÜ-Özenç KILIÇ/İSTANBUL, (DHA)- Zeytinburnu Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki koltukları Gazze'de öldürülen çocuklara ayırdı. Koltuklarında hayatını kaybeden çocukların isminin yazıldığı sinema salonunda Tay isimli çizgi film gösterildi ve salona kimse alınmadı. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Sinema salonumuzu Filistin'deki katliamda şehit olan çocuklarımıza ayırdık. Birazdan Tay çizgi filmi gösterilecek. Amacımız bu katliama dikkat çekmek' dedi.

Zeytinburnu Belediyesi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında 'İnsanlığın onur sınavı: Gazze' başlığıyla konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda bugün Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki koltuklarda Gazze'de öldürülen çocukların isimleri yer aldı ve Tay çizgi filmi gösterime alındı. Gösterime ise dışarıdan izleyici alınmadı.

'SİNEMA SALONUMUZU FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMDA ŞEHİT OLAN ÇOCUKLARIMIZA AYIRDIK'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Bilindiği gibi bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, bu özel günde İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamda şehit olan çocuklarımızı anmak ve bu vahşi katliama dikkat çekmek için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sinema salonumuzu Filistin'deki katliamda şehit olan çocuklarımıza ayırdık. Birazdan Tay çizgi filmi gösterilecek. Amacımız bu katliama dikkat çekmek, bu katliamın durmasını ve buna dair Türkiye ve dünya kamuoyunun oluşmasını sağlamak. İsrail 7 Ekim'den bu yana bilindiği gibi 7 bine yakın çocuğu katletmiş bulunuyor. İnşallah bir an önce bu katliam son bulur' diye konuştu.