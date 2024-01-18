ZEYTİNBURNU'da Lüks Otomobil Belediye Aracına Çarptı: 5 Yaralı

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan belediye aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevizlibağ istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CAN 065 plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle kontrol çıkarak sol şeritte yol bakım çalışması yapan İSTAÇ'a ait 34 FYR 493 plakalı yol bakım ekibine ait araca çarptı. Kazada, 4 belediye işçisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi. D-100 Karayolu, kaza yapan araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarından sonra tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.