Zeytinburnu Belediyesinden üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 lise son sınıf öğrencisine ücretsiz eğitim desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ZEYGEM tarafından Pakodemy platformu üzerinden canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşan 350 bin soru bankası eğitimi, ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

21 liseye ziyaret gerçekleştirerek yaklaşık 2 bin 575 lise son sınıf öğrencisine ulaşan ZEYGEM ekipleri, öğrencilerin eğitim döneminin ilk gününden itibaren platformdan faydalanmasına aracılık etti.

Zeytinburnu Belediyesi, sunduğu bu hizmetle gençlerin sınava daha verimli hazırlanmalarının yanı sıra ailelerinin bütçelerine de destek sağlıyor.