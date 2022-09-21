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Zeytinburnu'nda 4 bin lise öğrencisine ücretsiz eğitim desteği

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Zeytinburnu'nda 4 bin lise öğrencisine ücretsiz eğitim desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 22 lisede üniversiteye hazırlanan 4 bin gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin soru bankasıyla ücretsiz eğitim desteği veriyor.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 22 lisede üniversiteye hazırlanan 4 bin gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin soru bankasıyla ücretsiz eğitim desteği veriyor.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi üniversite sınavına hazırlanan Zeytinburnulu gençlere ücretsiz eğitim desteği vermeye devam ediyor. ZEYGEM, canlı dershane ve 13 yayın evinden oluşturulan 350 bin soru içeren Pakodemy platformunu üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak sunuyor. Zeytinburnu Belediyesi, böylelikle ilçede yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlerin ailelerine de ekonomik olarak eğitim desteği veriyor.

Yapılan araştırmalara göre ortalama 10 ile 20 arasında test kitabı alan lise son öğrencileri, yaklaşık 3 bin TL civarında test kitaplarına para harcıyor. Ayrıca dershaneye gidecek öğrencilerin ailelerinin en az 15 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin sunduğu bu destekle gençler sınava daha verimli çalışarak, ailelerin bütçeleri zorlamamış oluyor.

22 lisede yaklaşık 4 bin lise son sınıf öğrencisinin bulunduğu Zeytinburnu'nda, ZEYGEM ekipleri okulları tek tek dolaşarak öğrencilerle buluşuyor. Öğrenciler Zeytinburnu Belediyesi'nin sunduğu platformdan ilk günden itibaren faydalanmaya başladılar. ZEYGEM'in öğrencilere yaptığı çağrıda: "Birlikte kazanalım, Zeytinburnu Belediyesi Daima Yanında Farklı yayınevlerinden 350 binden fazla soru ve videolu çözümler, seviyene uygun sorular, konulara özel videolar, canlı dersler, tablet, telefon, bilgisayar, her an kullanıma hazır ve IOS, Android, Huawei OS ve web kullanımına uygun" gibi ifadeler yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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