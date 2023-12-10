Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 13'üncüsü gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan sanatçıların fotoğraflarının sergilenmeye hak kazandığı törende, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sanatçılara ödüllerini takdim etti.

'Zeytinburnu' konulu yarışmaya 260 kişi katılırken fotoğraf sayısı ise 2 bin 229 oldu. Dijital kategoride; Serbest ve Foto Öykü olarak iki ayrı bölümden oluşturulan yarışmanın ödülleri 9 Aralık'ta sahiplerini buldu. Seçici kurul arasında ise Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğraf Sanatçısı Leyla Emektar yer aldı.

'ZEYTİNBURNU'NUN DEĞİŞİMİNİ FOTOĞRAF SANATÇILARININ ÜZERİNDEN GÖRÜYORUZ'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Bu yıl 13'üncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının ödül töreni var. Biraz önce ödül alan fotoğrafların bulunduğu serginin açılışını yaptık. Bu yarışmayı iki gerekçeyle çok önemsiyoruz. Birincisi yıllar itibariyle Zeytinburnu'nun değişimini, fotoğraf sanatçılarının üzerinden görme imkanımız oluyor. Nitekim geçtiğimiz 10 yılda elde edilen fotoğraflardan başka bir müstakil sergi daha yapmıştık. Zeytinburnu'nun 10 yılı diye' Çok ilginç bir fotoğraf sergisi olmuştu. O bakımdan her yıl Zeytinburnu'na eklediğimiz yeni özellikler, yeni güzelliklerin fotoğraf yarışmasına yansımasından çok memnunuz. İkincisi de de elbette fotoğraf sanatçıları üzerinden Zeytinburnu'nu görmek istiyoruz. Çok sayıda fotoğraf sanatçımızın ilgisi var. İlgi gösteren bütün yarışmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Elbette ödül alanları da ayrıca tebrik ediyoruz. Bu yarışmalara devam ettireceğiz? dedi.

SERBEST KATEGORİ İLK ÜÇE GİRENLER VE ÖDÜLLERİ

Yarışmanın Serbest Kategorisinde dereceye girenler şöyle:

'Erva Simidi Çok Sevdi' isimli fotoğrafı ile Ahmet Öner birinci olarak 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. 'Canlı Balon' isimli fotoğrafı ile Fatih Balaman ikinci olarak 15 bin liralık ödül aldı. 'Bisiklet' isimli fotoğrafı ile üçüncü olan Kemal Türk ise 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.?

FOTO ÖYKÜ KATEGORİSİ İLK ÜÇE GİRENLER VE ÖDÜLLERİ

'Zeytinburnu' konulu yarışmanın Foto Öykü Kategorisinde ilk üçe girenler şöyle:

"Dericiler' isimli fotoğrafı ile Sebahattin Özveren birinci olarak 30 bin liralık ödülün sahibi oldu. 'Demirci Günlükleri' isimli fotoğrafı ile ikinci olan Nurten Öztürk, 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Son olarak 'Heykel ve Anıtlar' isimli fotoğrafı ile Aykut Kulaoğlu üçüncü olarak 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.?

ÖDÜLLER

Yarışmadaki verilen ödüller ve kategorileri ise şöyle:

Serbest Kategori Ödüller:

'Birincilik: 25 bin lira

İkincilik: 15 bin lira

Üçüncülük 10 bin lira?

Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 8 bin lira

Mansiyon Ödülü: 4 bin lira (en fazla 5 adet)

Sergilenmeye Değer Eser: 2 bin lira (en fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi Ödüller:

Birincilik 30 bin lira

İkincilik 25 bin lira

Üçüncülük 15 bin lira

Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 10 bin lira

Mansiyon Ödülü 8 bin lira (en fazla 5 adet)

Sergilenmeye Değer Eser 3 bin lira (en fazla 20 adet)