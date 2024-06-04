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Zeytinburnu Belediyesi 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor

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Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali yarın başlıyor. Festivalde kültür gezisi, geleneksel sokak simidi atölyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda ekmek anlatım atölyesi ve Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Zeytinburnu Belediyesince organize edilen 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Millet Kıraathanesinin yanında konumlandırılan festivalin açılış programı, 20.30'da mesir macunu dağıtımıyla başlayacak.

Açılışın ardından sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları sahne alacak.

Festivalde kültür gezisi, geleneksel sokak simidi atölyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda ekmek anlatım atölyesi ve Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması, Mevlevi Mukabelesi, Merkeze Efendi'yi anma gecesi, nağmedar programları, Tıbbı Bitkiler ve Zeytinburnu Kitapçısı etkinlikleri düzenlenecek.

9 Haziran'a kadar devam edecek festivale katılmak isteyenlerin ulaşımı, her gün saat 18.00'den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndan kalkacak ücretsiz servislerle sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bir festivalin 25 yıldır kesintisiz devam etmesinin önemli bir kültürel hadise olduğunu ifade etti.

Arısoy, "Merkez Efendi hazretlerinin manevi şahsından ve geleneksel tıbbımıza katkısından aldığımız ilhamla düzenlediğimiz etkinliklere herkesi bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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