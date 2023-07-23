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Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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