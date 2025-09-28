Haberler

Zeytin Toplayan İşçilere Çarpan Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde zeytin toplayan işçilere çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melahat Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Melahat Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarpmıştı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.