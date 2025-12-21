Nazilli'de zeytin toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 46 yaşındaki O.P., hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Beğerli Mahallesi'nde O.P. (46), zeytin toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel