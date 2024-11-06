Zeytin Toplamak İçin Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamak amacıyla ağaca dayadığı merdivenden düşen 58 yaşındaki Halil İmre, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamak için ağaca dayadığı merdivenden düşen Halil İmre (58), ağır yaralandı.
Olay, Yenisölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin toplamak için bahçesine giden Halil İmre, ağacın yüksek dallarına ulaşmak için çıktığı merdivenden düştü. Başını çarparak ağır yaralanan İmre, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmre, buradan sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.