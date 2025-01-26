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Zeytin Toplamak İçin Çıktığı Duvarından Düşen Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı duvardan dengesini kaybederek düşen N.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı duvardan düşen kişi yaralandı.

Bölüntü Mahallesi'nde zeytin toplamak için duvara çıkan N.K, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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