Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da yapılan operasyonda zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da yapılan operasyonda zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yolcu olarak bulunduğu midibüs, ekiplerce takibe alındı. Jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 2 şüphelinin zeytin tenekelerine sakladığı 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Esrar, Güncel, Haberler

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