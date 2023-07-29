Zeytin tankında sepetleme yapan kişiyle ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yaptığı görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA