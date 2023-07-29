Zeytin Tankında Sepetleme Skandalı İnceleme Altında

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan, Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.