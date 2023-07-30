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Zeytin Tankında Çıplak Sepetleme Yapan Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı ve şüpheli ile işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan şahıs gözaltına alındı ve işletme mühürlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde bunu eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.

Tankın içindeki şahıs tutuklandı

Savcılık ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Akhisar Manisa Güncel Haberler

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