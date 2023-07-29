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Zeytin Tankına Giren Şüpheli Gözaltında

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Akhisar Manisa Güncel Haberler

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