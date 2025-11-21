Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.B. ve Y.K.'yı tutuklarken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapıldığı iddiasıyla M.B, E.Ö. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.B. ve Y.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel