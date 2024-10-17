Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler "Feza" kampanyasıyla topraklarını gasbeden İsraillilere direniyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçiler, ulusal "Feza" (Yardıma Koş) kampanyası sayesinde zeytin hasadı zamanında sık sık kendilerine saldırı düzenleyen ve zeytinlerini çalan İsraillilere direnerek ürünlerini topluyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri ve topraklarını hedef alan saldırılarını artırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ve kasım aylarında gerçekleşen zeytin hasadı döneminde Filistinlilerin kendi bahçelerinden ürünlerini toplamasını engelliyor.

İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarına yakın arazilerde hasat yapan Filistinlilere saldırıyor, onları darp ve tehdit ediyor, bölge sakinlerinin evlerine zarar vererek tarım aletlerini çalıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca işgalin boyunduruğu altında Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını ya kesiyor ya da zeytinleri çalıyor.

"Feza" (Yardıma Koş) kampanyası

Filistinli çiftçiler başlattıkları "Feza" (Yardıma Koş) kampanyasıyla, zeytin hasadı zamanında sık sık kendilerine saldırı düzenleyen ve zeytinlerini çalan İsraillilere direnerek ürünlerini topluyor.

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye öncülüğünde, hükümet kurumları, sivil toplum örgütler, yerel ve uluslararası gönüllü komiteler işbirliğinde 25 Eylül'de başlatılan "Feza" kampanyası ulusal bir kampanya niteliği taşıyor.

Filistinli çiftçiler, zeytin hasadının başladığı Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde aktivistlerin ve gönüllülerin desteği ve korumasıyla zeytinliklerinde toplu halde hasat yapıyor.

İsrailliler yalnız buldukları Filistinli çiftçilere saldırıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından arazisine ulaşması defalarca engellenen 72 yaşındaki Filistinli çiftçi İsmail Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Feza kampanyasına katılan onlarca Filistinli ve yabancı aktivist ve FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi çalışanlarının bahçesinde toplandığını söyledi.

İsraillilerin, ordu gözetiminde hareket ettiklerini, silah taşıdıklarını ve tehditler savurduklarını anlatan Avde, "Feza" (Yardıma Koş) kampanyasından sonra bahçelerine daha rahat ulaştıklarını ve zeytinleri kısa sürede topladıklarını söyledi.

"İsrailliler, çiftçileri yalnız bulduklarında saldırıyor, meyvelerini çalarak darp ediyorlar." diyen Avde, "Filistinli ve yabancı aktivistler biraraya gelerek bahçesinden zeytin toplayacak Filistinliyi İsraillilerin saldırısında koruyor ve kısa sürede zeytinler toplanıyor." dedi.

Avde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, geçen hafta kasabada yakınlarına ve diğer Filistinli çiftçilere saldırdığını belirterek, "Oğlum ve torunum İsraillilerin taşlı saldırısında yaralandı. Yerleşimciler, İsrail ordusu koruması altında Filistinlilere ateş açıyorlar." diye konuştu.

50 yıllık zeytin ağaçlarını kestiler

Yakınındaki bir zeytinliği eliyle işaret eden Filistinli çiftçi, "Birkaç kez silah zoruyla buradan kovulduk, ardından 50 yıllık 80'e yakın zeytin ağacını kesmişler. Yerleşimciler, bahçelerimize ve tarlalarımıza el koymaya çalışıyor, bizim oralara gitmemizi istemiyor. Toprağım benim ait olduğum yer, o benim kimliğim. Özellikle zeytin ağaçları bizim onurumuzdur, şerefimizdir." dedi.

Yabancı aktivistler de kampanyaya destek veriyor

İsrailli tarafların kovuşturmasından korkarak ismini vermek istemeyen ve kendini "Lulu" olarak tanıtan ABD'li aktivist, "Filistinliler, özellikle zeytin hasadı mevsiminde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından taciz ve saldırıya maruz kalıyor." dedi.

Filistinlilere yardım eden ve onların yanında yer alan herkesin hedef alındığını ancak bundan korkmadıklarını söyleyen ABD'li aktivist, "Filistinlilerin yanında durmak için Feza kampanyası için birkaç aydır buradayım. İsrail'in saldırılarını belgeleyerek, dünyaya duyurmak ve sahada direnişe katılmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. İşgalci İsrail'in ihlallerini ve yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz ve çiftçilere yardımcı olmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, "İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasat sezonunun Filistinliler için önemini biliyor, bu nedenle çiftçiyi kovmaya, tarlasına ulaşmasını engellemeye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

Komite olarak hasat mevsiminin başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından hedef alınan bölgelerdeki çiftçilere yardımcı olmak için bir kampanya geliştirdiklerini aktaran İştevi, kampanyanın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı Batı Şeria'nın kuzeyine ve orta kesimine yoğunlaştığını söyledi.

İştevi, "Aktivistlerin kararlılığıyla, İsrail'in halkımıza karşı yürüttüğü soykırım saldırılarının başından bu yana sahiplerinin erişimine izin verilmeyen tarlalarda zeytin toplamayı başardık." dedi.

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail'in Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırılarının gölgesinde zeytin için "zor bir hasat mevsimi" beklediklerini dile getirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.