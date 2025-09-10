Zeytin Hasadı Öncesi Üretim Maliyetleri ve Rekolte Değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) zeytin hasadı öncesinde düzenlenen zeytin ve zeytinyağı sektörel analiz toplantısında, üretim maliyetleri ve rekolte değerlendirildi.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, borsada gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan 640 kilometrelik sahil şeridinde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Kurak iklim koşullarının etkisiyle geçen yıl rekoltede düşüş olduğuna dikkati çeken Gök, bu yıl için daha yüksek bir rekolte beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan da, zeytin yetiştiriciliğinde maliyetlerin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını bildirdi.

Tan, zeytinde rakip olan İspanya, İtalya, Tunus, Fas gibi ülkelerde verim beklentisinin yüksek olduğuna işaret etti.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, zeytin yetiştiriciliğinde başta işçilik maliyeti olmak üzere girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlhami Tozlu da yanlış çeşitlerin bölgeye dikilmesinin büyük sıkıntı olduğunu, bölgenin iklimine ve toprağına uygun zeytin çeşidinin dikilmesi için üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Tozlu, zeytinyağında markalaşmaya gidilmesi, bunun için de doğru zamanda doğru yöntemlerle hasat yapılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, bazı ziraat odası başkanları, oda ve borsa temsilcileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile sektör paydaşları katıldı.