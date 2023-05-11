Zeytin Dalı Harekatı gazisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Elazığ'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Ulukaya'nın (29), 5 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı'na uzman çavuş olarak gönüllü katıldığı, çıkan çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Ulukaya'nın (29), 5 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı'na uzman çavuş olarak gönüllü katıldığı, çıkan çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ulukaya yönetimindeki 07 CBR 21 plakalı motosiklet ile T.D. yönetimindeki 23 ADM 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Ulukaya, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ulukaya, kurtarılamadı. Ulukaya'nın cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.D. (55) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mustafa Ulukaya'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na uzman çavuş rütbesi ile gönüllü katıldığı, 2018'de çıkan çatışmada yaralanıp gazi olduğu, 2019'da da memleketi Elazığ'a dönüp, Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksek Okulu'nda memur olarak göreve başladığı öğrenildi.