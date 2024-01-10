Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.