Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.