Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.